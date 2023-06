Halbfinal-Niederlage für Tennisprofi Hanfmann auf Mallorca

Für Hanfmann, der beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf den an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz trifft, war das mit fast einer Million Euro dotierte Turnier auf Mallorca dennoch eine gelungene Generalprobe. Im Achtelfinale hatte der Weltranglisten-48. den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas überraschend bezwungen.