Halbfinaleinzug: Asarenka zeigt Kritikern die Breitseite

Dass Asarenka nur so vor Selbstvertrauen strotzt, bewies sie auch anschließend in der Pressekonferenz. Dort rechnete sie in teils derben Worten mit ihren Kritikern ab. „Es wurde gesagt, dass ich betrüge, dass ich falsch bin, dass ich andere aus dem Spiel nehme - das ist alles überhaupt nicht mein Charakter“, sagte sie. Im Sport gebe es ein „unglaubliches Verlangen“ nach der „Bösewicht-und-Helden-Geschichte“, meine Asarenka, „aber wir sind keine Bösewichte, wir sind keine Helden. Wir sind normale Menschen, die viele Dinge durchmachen“. Sie könne sich gut in Novak Djokovic hineinversetzen, der aktuell wegen seiner Oberschenkelverletzung beäugt wird.