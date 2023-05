Hanfmann und Koepfer verpassen Qualifikation für French Open

Hanfmann verlor im Stade Roland Garros gegen den Schweden Elias Ymer mit 3:6, 4:6, der 31-Jährige hatte zuletzt mit dem Einzug ins Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Rom überrascht. Koepfer (29) blieb in der dritten und letzten Qualifikationsrunde mit 1:6, 1:6 in nur 53 Minuten gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild ohne Chance. Damit sind alle acht gestarteten deutschen Spielerinnen und Spieler in der Qualifikation gescheitert.