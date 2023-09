„Hart für ihre Egos“: Kings Sieg im Kampf der Geschlechter

Auch während ihres Auftritts bei einer Gala der Tennis-Ruhmeshalle vor gut einer Woche in Manhattan zum Abschluss der US Open erinnerte King noch einmal an dieses denkwürdige Ereignis. „Der Battle of the Sexes bedeutet mir sehr viel, weil ich wusste, welche Bedeutung er hatte und dass es um sozialen Wandel geht. Es ging nicht um Tennis“, sagte die 79-Jährige. „Frauen konnten keine eigene Kreditkarte bekommen. Title IX war im Jahr vorher verabschiedet worden, und ich habe hart für Title IX gekämpft.“