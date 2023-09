Herren gelingt souveräner Klassenerhalt im Davis Cup

In der kommenden Saison nimmt das Team des Deutschen Tennis Bunds nun weiter an der Weltgruppe der 24 besten Nationen teil und wird im Februar versuchen, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Im vergangenen Februar hatten die Deutschen in Trier überraschend gegen die Schweiz verloren, so dass sie die Abstiegsrelegation überstehen mussten.