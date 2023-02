Hoffnung auf Fortschritt: Zverev zurück im Davis Cup

„Ich habe kein richtiges Gefühl fürs Spiel, was ich in welchen Situationen machen muss“, verriet der 25-Jährige, den dann auch noch Oberschenkelprobleme plagten. Die Zeit nach dem frühen Aus Down Under nutzte Zverev in seiner Wahlheimat Monte Carlo zu weiteren intensiven Trainingseinheiten. Zwar spielte das Wetter einige Male nicht mit, sodass Zverev in der Halle trainieren musste. Als Vorbereitung auf das Duell mit der Schweiz war das aber nicht schlecht.