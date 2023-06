„Ich liebe euch“: Fritz gegen das Pariser Publikum

„Ich liebe euch, ich liebe euch“, spottete Fritz in seiner Antwort auf die einzige Frage nach dem 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. „Das Publikum war so großartig, sie haben mich angetrieben. Sie haben mich so angetrieben, dass ich sicherstellen wollte, dass ich gewinne.“ Freundin Morgan Riddle hielt die Szenerie mit der Kamera von der Tribüne fest.