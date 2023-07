Jabeur wieder im Wimbledon-Finale - Aus für Switolina

Der Siegeszug von Switolina endete dagegen einen Schritt vor dem Finale. Gegen Vondrousova konnte die Ukrainerin nicht an ihre bislang so starken Leistungen in Wimbledon anknüpfen. Von ihrem Power-Tennis, mit dem sie in der Runde zuvor die polnische Weltranglisten-Erste Swiatek aus dem Turnier geworfen hatte, war dieses Mal nichts zu sehen.