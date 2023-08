Jan-Lennard Struff fehlt auch bei US Open

Der 33 Jahre alte Warsteiner befinde sich weiter in der Regeneration und werde nicht beim Masters kommende Woche in Cincinnati und dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres Ende August in New York an den Start gehen. Das bislang letzte Spiel hatte Struff im Juni beim Rasen-Turnier in Halle absolviert, anschließend war er wegen einer Überbelastung ausgefallen.