Jule Niemeier: „Wichtig, viele Matches verloren zu haben“

Die vergangenen Wochen und Monate seien eine „sehr lehrreiche Zeit“ gewesen. Nach ihrer Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon und dem Erreichen des Achtelfinals bei den US Open im vergangenen Jahr konnte die Dortmunderin bisher nicht an ihre starken Leistungen anknüpfen. Trotz der Kritik auch von Außen habe sie aber nicht über Veränderungen nachgedacht. „Ich habe nie am Team gezweifelt, weil jeder immer 100 Prozent gegeben hat“, sagte Niemeier. Auf wen die aktuell auf Rang 120 der Weltrangliste geführte Deutsche im Achtelfinale trifft, ist bisher noch nicht entschieden.