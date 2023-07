Jule Niemeier will in Wimbledon ins Viertelfinale

Dementsprechend zuversichtlich startet Niemeier in den Rasen-Klassiker an der Church Road. Dass sie für ihren Viertelfinaleinzug im vergangenen Jahr keine Weltranglisten-Punkte bekam, sei Fluch und Segen zugleich. „Natürlich wäre das Jahr ganz anders gelaufen, wenn es Punkte gegeben hätte. Mein Ranking wäre ein ganz anderes gewesen, ich wäre bei den Slams wahrscheinlich gesetzt gewesen“, sagte Niemeier. „Aber klar ist es in meiner jetzigen Situation auch angenehm, dass ich hier keine Punkte zu verteidigen habe.“ Das Ziel in diesem Jahr ist klar: „Das Viertelfinale war sehr schön und das will ich wieder erreichen - dieses Mal aber dann mit Punkten.“