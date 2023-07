Kerber besucht Wimbledon: „Das Kribbeln ist da“

Während ihres Besuchs in London tauschte sich Kerber auch mit der früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki aus. Die zweifache Mutter aus Dänemark will mehr als drei Jahre nach ihrem letzten Profi-Match im August auf die WTA-Tour zurückkehren und auch bei den US Open vom 28. August bis 10. September spielen. „Ich bin gespannt, aber sie sieht auf jeden Fall fit aus und ist auf jeden Fall bereit“, meinte Kerber, die sich auch mit anderen Müttern auf der Tour unterhalten hat: „Der Austausch ist schon da, aber was ich jetzt rausgehört habe: Jeder macht es anders.“ Jede Spielerin müsse ihren eigenen Weg gehen.