Kerber genießt neues Leben - „Spannende und aufregende Zeit“

Ihr bisher letztes Match bestritt sie vor ungefähr einem Jahr: In der dritten Runde von Wimbledon verlor sie gegen die Belgierin Elise Mertens. Die anfänglich vage geäußerte Idee, noch in diesem Jahr ihr Comeback zu geben, ist verworfen. „Ich will jetzt nicht: Schnell, schnell - irgendwie, Hauptsache ich komme zurück“, sagt sie. „Wenn ich zurückkomme, möchte ich auch wirklich wissen, dass ich zwei Wochen auf einem hohen Niveau spielen kann und nicht nach einem Match überall Schmerzen habe“, so Kerber: „Es ist für mich auch befreiender, dass ich weiß, ich habe noch ein bisschen Zeit.“