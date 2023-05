Kerber lernt als Mutter „viel über sich selbst“

„Mein Herz hängt auch in dieser neuen Lebensphase am Tennis. Und ich hoffe, dass in meinem Leben für beides Platz ist“, sagte die 35-Jährige im ersten größeren Interview in diesem Jahr, das im Turniermagazin der Bad Homburg Open 2023 veröffentlicht wurde. Kerber ist Turnierbotschafterin des Rasenevents vom 24. Juni bis 1. Juli und fände es „umso schöner“, im nächsten Jahr auch als Spielerin wieder dabei zu sein.