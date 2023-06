Kerber plant Rückkehr auf Tennis-Tour zur neuen Saison

Das klare Ziel sei, die Australian Open 2024 zu spielen, dazu auch die Vorbereitungsturniere im Januar in Australien und möglicherweise im Team-Wettbewerb United Cup für Deutschland zu starten. „Der Wiedereinstieg beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne wäre ein Traum“, sagte die 35-Jährige in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Auch eine Olympia-Teilnahme 2024 in Paris hat Kerber im Kopf.