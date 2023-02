Klage gegen Tennisstar Kyrgios abgewiesen

Der Weltranglisten-20., der wegen einer kürzlichen Knieoperation in Krücken vor Gericht erschien, entschuldigte sich nach dem Verfahren. „Es tut mir für den zugefügten Schmerz aufrichtig leid“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Er sei damals auch psychisch in keiner guten Verfassung gewesen, räumte er ein. „Ich habe in einer schwierigen Situation auf eine Weise reagiert, die ich zutiefst bedauere“, wurde Kyrgios weiter zitiert. Der 27-Jährige kam in Begleitung von Angehörigen und seiner jetzigen Freundin zu dem Gerichtstermin, wie es weiter hieß.