Klimaprotest: Regierung ermutigt zum Eingreifen in Wimbledon

„Ich denke, es ist vernünftig, dass die Leute versuchen, das Ereignis, dem sie beiwohnen, zu schützen“, sagte Innen-Staatsminister Chris Philp dem Sender Times Radio. Es solle aber niemand ein Risiko eingehen, zumal Ordner und Polizei in der Nähe seien. Am Mittwoch hatten Mitglieder der Organisation Just Stop Oil zweimal Partien auf Court Nummer 18 unterbrochen, indem sie den Platz stürmten sowie oranges Pulver, Puzzleteile und Konfetti warfen. Drei Menschen wurden festgenommen.