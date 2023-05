Kohlmann traut Struff Tennis-Sensation gegen Alcaraz zu

Nach 20 Siegen in Serie in seiner Heimat geht der topgesetzte Alcaraz als großer Favorit ins Finale an diesem Sonntag (18.30 Uhr/Sky). Struff, der in der Qualifikation bereits gescheitert und nur durch Absagen anderer Spieler noch ins Hauptfeld gerutscht war, würde im Falle eines sensationellen Finalsieges Alexander Zverev als Nummer 1 im deutschen Tennis ablösen. Doch selbst bei einer Niederlage würde der 33-Jährige vom 65. auf den 28. Rang klettern - das wäre ein Karriere-Bestwert.