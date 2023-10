Korpatsch feiert ersten Turniersieg auf WTA Tour

Zu Beginn der kommenden Woche wird Korpatsch wieder unter die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren. Zuvor hatte die Hamburgerin im Halbfinale das deutsche Duell mit der sieben Jahre jüngeren Eva Lys mit 6:4, 6:3 gewonnen. Korpatsch bedankte sich nach ihrem Triumph sichtlich emotional bei ihren Eltern. „Danke an meinen Vater, der mein Trainer ist und jeden Tag mit mir trainiert. Und an meine Mutter, die mich immer unterstützt. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde“, sagte sie bei der Siegerehrung.