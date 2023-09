Krawietz/Pütz trifft auf veränderte Doppel-Aufstellung

Die Gastgeber gehen mit Damir Dzumhur, ihrem bekanntesten Profi, in das Spiel an diesem Sonntag (10.30 Uhr/ServusTV). Der 31-Jährige, der im Einzel klar gegen Yannick Hanfmann verloren hatte, ersetzt Nerman Fatic. Zweiter bosnischer Doppelspieler bleibt Mirza Basic. Änderungen in der Aufstellung sind im Davis Cup kurzfristig möglich.