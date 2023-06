Kurz vor Wimbledon: Maria verpasst Tennis-Titel in Gaiba

Maria, die im April das Sandplatzturnier im kolumbianischen Bogotá gewonnen hatte, war beim kleineren WTA-125-Rasenturnier als topgesetzte Spielerin an den Start gegangen. Maria tritt beim Rasenturnier in Bad Homburg gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek an. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon startet anschließend am 3. Juli.