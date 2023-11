Laura Siegemund bei WTA-Finals im Doppel-Halbfinale

Die 35 Jahre alte Schwäbin gewann im mexikanischen Cancun an der Seite der Russin Vera Swonarewa das letzte Gruppenspiel gegen das US-Duo Coco Gauff und Jessica Pegula im Match-Tiebreak mit 3:6, 6:4, 10:8. Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun hatte die Begegnung am Vortag unterbrochen werden müssen.