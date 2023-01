Linette und Sabalenka im Halbfinale der Australian Open

Im Kampf um das Finalticket trifft Linette am Donnerstag auf Sabalenka. Die Belarussin bezwang im Anschluss in der Rod Laver Arena die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 6:2 und erreichte zum vierten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale. In ihren neun Spielen in diesem Jahr hat Sabalenka noch keinen einzigen Satz abgegeben. „Ich bin super glücklich mit dem Sieg, die Atmosphäre war unglaublich“, sagte Sabalenka, die ihre Aufschlag-Probleme mittlerweile in den Griff bekommen hat.