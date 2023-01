Lys vor Grand-Slam-Premiere: „Habe großes Potenzial“

Bei den Australian Open trifft Lys am Montag (11.00 Uhr Ortszeit) auf die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa. Lys hatte sich mit drei überzeugenden Siegen in der Qualifikation erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert. „Mit diesen drei Partien in der Qualifikation bin ich dem Traum ein Stückchen näher gekommen“, sagte Lys. Sie verspüre „pure Vorfreude“ und „das Gefühl des Stolzes“.