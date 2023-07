Mailand statt Wimbledon: Für Becker „schönste Jahreszeit“

Und auch in diesem Jahr wird Becker nicht im All England Lawn Tennis and Croquet Club anzutreffen sein. Zwar wurde er im Dezember 2022 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, dafür darf er derzeit aber nicht nach England einreisen. Daher wird Becker das Geschehen in seiner neuen Heimat Mailand vor dem Fernseher verfolgen, was an seiner großen Vorfreude auf den Rasen-Klassiker aber nichts ändert. „Auch, wenn ich nicht vor Ort bin, ist für mich Wimbledon immer noch die schönste Jahreszeit“, sagte Becker der Deutschen Presse-Agentur. „Ich freue mich, wenn es am Montag endlich losgeht.“