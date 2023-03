Maria hofft auf Wildcard für WTA-Turnier in Stuttgart

„Wir bereiten uns jetzt auf Miami vor, danach ist Fed Cup, dann ist Stuttgart vielleicht. Da ist die Anfrage ziemlich groß bezüglich der Wildcard, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr vielleicht eine bekomme“, sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach ihrem Zweitrunden-Aus beim Masters in Indian Wells am Samstag (Ortszeit). „Natürlich ist es was Besonderes, beste deutsche Tennisspielerin zu sein. Ich habe immer gerne für Deutschland gespielt und ich komme immer gerne zurück und spiele in Deutschland die Turniere“, sagte sie.