Maria raus in Stuttgart - Swiatek erreicht Viertelfinale

Indes zog Iga Swiatek weitgehend souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in 86 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch. Nächste Gegnerin der 21-Jährigen ist am Freitag die Tschechin Karolina Pliskova. Swiatek ist an Position eins gesetzt. Im vergangenen Jahr holte sie in Stuttgart den Titel.