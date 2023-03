Maximilian Abel erhebt Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt

Abel verbüßt aktuell eine Haftstrafe wegen Kreditkartenbetrugs, war bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Im Gefängnis habe er angefangen, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen, sagt er. Anfang vergangenen Jahres hat er sich in einem Brief an den DTB gewandt und die Vorwürfe geschildert. Der heute 41-Jährige galt in den 1990er Jahren als einer der besten Juniorenspieler der Welt, verlor 1999 erst im Finale des Orange Bowl – eines der weltweit wichtigsten Tennisturniere für Junioren und Juniorinnen – gegen Andy Roddick. Doch die große Karriere blieb aus, auch wenn Abel 2003 einst in Dubai gegen Roger Federer (4:6, 5:7) nur knapp in der 2. Runde verlor. Der Frankfurter spielte einst zudem einige Jahre für den damaligen Zweitligisten Grün-Weiß Wiesbaden und war 2018 noch in der Hessenliga aktiv.