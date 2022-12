Medien: Djokovic in Australien gelandet

Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger, der vor einem Jahr nach einem aufsehenerregenden Rechtsstreit nicht in Melbourne antreten durfte, soll in Adelaide gelandet sein. Das berichtete unter anderem die australische Zeitung „The Age“ unter Berufung auf eine Quelle, die in die Reisepläne des 35-jährigen Serben involviert sei.