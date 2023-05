Medien: Nadal sagt Start bei French Open ab

Seit seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open im Januar plagen Nadal Schmerzen im Hüftbereich. In Melbourne hatte er sich einen Riss im Hüftbeuger zugezogen. Deswegen musste er bereits für die Turniere in Monte Carlo, Barcelona, Madrid und Rom absagen. In dieser Saison hat der frühere Weltranglistenerste bisher nur vier Spiele bestritten. Er verlor sieben seiner letzten neun Matches. „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation“, hatte Nadal vor einigen Tagen gesagt.