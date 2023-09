Medwedew bei US Open in drei Sätzen weiter

Der 27 Jahre alte Russe bezwang den argentinischen Tennisprofi Sebastian Baez mit 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) und steht beim Grand-Slam-Turnier in New York zum fünften Mal in Serie unter den besten 16. „Es ist hart, ich will einfach nur schlafen“, sagte Medwedew nach halb zwei. „Es ist gut, dass es nicht bis vier gedauert hat.“