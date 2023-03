Medwedew hat Mitgefühl mit Zverev nach Sieg im Achtelfinale

Bis zu der Unterbrechung war Zverev in der engen Partie in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler. Im zweiten Durchgang ließ er dann aber insgesamt zehn Chancen für ein Break ungenutzt und gab im letzten Durchgang das zweite Break durch einen Doppelfehler beim Aufschlag ab. Kurz darauf nutzte Medwedew den zweiten Matchball zum Sieg und zum erstmaligen Einzug ins Viertelfinale bei dem Masters in der kalifornischen Wüste. Dort trifft er auf Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien. Für Zverev geht es kommende Woche mit dem Masters in Miami weiter.