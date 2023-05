Medwedew triumphiert vor French Open erstmals auf Sand

Erstmals triumphierte Hartplatz-Spezialist Medwedew überhaupt bei einer ATP-Veranstaltung auf Sand. Auf diesem Belag wird vom kommenden Sonntag an auch im Stade Roland Garros in Paris gespielt. In der kommenden Weltrangliste zieht er durch den Turniersieg am Serben Novak Djokovic vorbei auf Rang zwei. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien war in Rom überraschend bereits in der dritten Runde gescheitert.