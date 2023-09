Medwedew trotzt Hitze bei US Open und erreicht Halbfinale

Für Medwedew ist es das vierte Halbfinale bei den US Open in den vergangenen fünf Jahren, 2021 gewann er das Grand-Slam-Turnier in New York. Rubljow verlor hingegen auch sein neuntes Viertelfinale bei einem Major, bereits vor drei Jahren war er Medwedew bei den US Open in der Runde der besten Acht unterlegen.