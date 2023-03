Medwedew zieht in Miami erstmals ins Finale ein

Am Sonntag könnte der 19-Jährige aus Spanien erneut Gegner von Medwedew sein. Alcaraz trifft in der Nacht auf Samstag auf Jannik Sinner aus Italien. Alcaraz, der 18 seiner 19 Partien in diesem Jahr gewonnen hat, muss in Florida seinen Titel verteidigen, um an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben.