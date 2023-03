Mischa Zverev über Bruder Alexander: Konstanz fehlt noch

Seinen ersten Auftritt bei einem ATP-Turnier in Deutschland in diesem Jahr wird Alexander Zverev in München geben. Bei dem vom 17. bis 23. April stattfindenden Event ist Mischa Zverev Turnierbotschafter. „Da kann nichts mehr schiefgehen“, sagte der 35-Jährige am Dienstag über die Siegchancen des Tennisstars beim Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt mit einem Schmunzeln.