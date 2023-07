Mitfavorit Medwedew in Wimbledon in Runde zwei

London (dpa) - . Mitfavorit Daniil Medwedew hat in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Der 27 Jahre alte Russe gewann in London gegen den britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery mit 7:5, 6:4, 6:3. Die Partie war am Dienstag wegen Dauerregens um einen Tag verschoben worden.