Mouratoglou zu Zverev: „Unglaubliche mentale Qualitäten“

2020 hatte Zverev sein bisher einziges Grand-Slam-Finale bei den US Open erreicht, das er gegen den Österreicher Dominic Thiem verlor. „Ich bin beeindruckt von der Hingabe für den Sport“, sagte Mouratoglou über Zverevs Qualitäten: „Er hat unglaubliche mentale Qualitäten. Ich denke, er ist ein unglaublicher Kämpfer. In alle den Matches und in seiner Karriere, er ist einer, der nie aufgibt.“