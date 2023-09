Muchova und Cirstea im US-Open-Viertelfinale

New York (dpa) - . French-Open-Finalistin Karolina Muchova und Außenseiterin Sorana Cirstea haben als erste Tennisspielerinnen bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Die 27 Jahre alte Tschechin Muchova bezwang in der Runde der besten 16 Wang Xinyu aus China in 2:34 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1.