Muchova will Lauf von Tennis-Star Gauff bei US Open stoppen

Die Tschechin gewann am Dienstagabend in der Runde der besten Acht gegen Sorana Cirstea aus Rumänien in 1:38 Stunden mit 6:0, 6:3. Muchova steht damit erstmals beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten Vier. „Sie ist eine großartige Spielerin, sie hat das Heimpublikum auf ihrer Seite. Es wird sehr, sehr schwierig“, sagte die 27-Jährige über Gauff.