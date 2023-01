Nach Australian-Open-Triumph: Nadal würdigt Djokovic

Der 35 Jahre alte Serbe Djokovic hatte in Melbourne seinen griechischen Final-Kontrahenten Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen bezwungen. Mit seinem 22. Grand-Slam-Titel stellte er die Bestmarke von Nadal ein und stieg wieder zur Nummer eins der Tennis-Welt auf. „Genieße den Moment“, meinte Nadal. Der Vorjahressieger muss nach seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger mehrere Wochen pausieren.