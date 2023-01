Nach Mitternacht: Djokovic in Runde zwei der Australian Open

„Die Atmosphäre ist toll hier. So empfangen zu werden, ist ein Traum“, schwärmte Djokovic, der seine letzten 22 Matches bei den Australian Open gewonnen hat: „Ich bin sehr glücklich, dass ich in Australien zurück bin. Wenn ich einen Platz und eine Zeit aussuchen müsste, dann wäre es die Night Session hier in der Rod Laver Arena.“