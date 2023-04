Nach Sieg gegen Brasilien: Deutsche Tennis-Damen wollen mehr

Gegen Brasilien setzte Schüttler Spitzenspielerin Jule Niemeier wegen ihrer Formkrise am ersten Tag auf die Bank. Stattdessen spielte Tatjana Maria, die mit dem Selbstvertrauen des Turniersieges in Bogotá nach Stuttgart gereist war. Als Maria am Samstag nach ihrem siegreichen Marathonmatch am Abend zuvor müde war, kam Niemeier zum Einsatz. Ein Schachzug, der mit dem 7:6 (7:3), 3:6, 6:2 der 23 Jahre alten Dortmunderin im Spitzeneinzel gegen Haddad Maia aufging. Für den entscheidenden Punkt sorgte dann Friedsam mit einem klaren 6:1, 6:0 gegen Laura Pigossi.