Nach Umweltprotest: Mehr Polizisten bei den US Open

New York (dpa) - . Nach dem Protest von Umweltaktivisten ist die Überwachung bei den US Open erhöht worden. Es seien mehr Polizisten, sowohl in Uniform als auch in Zivil, an den Eingängen und auf der Anlage im Einsatz, sagte Chris Widmaier, Sprecher des veranstaltenden US-Tennisverbands, der Deutschen Presse-Agentur in New York.