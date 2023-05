Nadal kündigt Ende seiner Karriere für 2024 an

Mit seinem Verzicht auf die French Open und weitere Turniere in den kommenden Monaten wolle er sich selbst die Chance geben, das kommende Jahr zu genießen, das wahrscheinlich sein letztes auf der Profitour werde, sagte Nadal. Zudem kündigte er an, gerne auch bei Olympia 2024 in Paris antreten zu wollen - das Tennis-Turnier bei den Sommerspielen findet auf der Anlage der French Open statt.