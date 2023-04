Nadal muss weiter pausieren: Keine Teilnahme in Monte Carlo

Nadal hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger noch immer. Zuletzt rutschte Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top Ten der Weltrangliste. Er setze seine Vorbereitung fort in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, schrieb Nadal noch zu seiner Absage.