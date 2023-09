Nächste Verletzung: Körper lässt Zverev „im Stich“

Dann wird auch klar sein, ob Zverev wie geplant das deutsche Team in der Davis-Cup-Relegation am 16. und 17. September in Bosnien-Herzegowina anführen kann. „Ich bin in der Mannschaft, ich möchte spielen und ich werde auch versuchen zu spielen“, sagte Zverev im größten Interviewraum des Arthur Ashe Stadiums. „Das hängt jetzt davon ab, was mein Körper sagt.“