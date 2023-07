Niemeier kritisiert Diskussion um Tennis-Nachwuchs: „Unfair“

„Ich finde es unfair, dass wir so an den Pranger gestellt werden und man sagt: Okay, da kommt niemand nach“, sagte die 23-Jährige beim WTA-Turnier in Hamburg. Die Diskussion sei „ein bisschen unnötig. Das liegt nicht an uns, dass da nichts nachgekommen ist.“ Es habe da einige Generationen und einige Spielerinnen dazwischen gegeben, die aufgehört haben aus verschiedenen Gründen.