Niemeier über Ansprüche: „Will mich selber glücklich machen“

Dort trifft sie am Montag in der ersten Runde auf der Anlage am Rothenbaum auf die Hamburgerin Ella Seidel (18 Jahre). Seidel erhielt wie ihre Gegnerin eine Wildcard. Niemeier hofft, dass am Montag das Wetter in der Hansestadt besser wird als noch am Sonntag: „30 Grad und Sonnenschein wäre schon angenehmer“, sagte sie.