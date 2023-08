„Noch ein weiter Weg“: Kampf um Gleichberechtigung im Tennis

Bei der Gala zum 50-jährigen Bestehen der Damen-Profiorganisation WTA kurz vor Beginn der US Open richtete Charlotte Maria, Tochter der deutschen Spielerin Tatjana Maria, auf der Bühne im Ziegfeld Ballroom von New York ihre Worte an Billie Jean King. „Danke dir, Billie Jean, für alles, was du tust, und an alle Spielerinnen inklusive meiner Mama, die mich inspirieren“, sagte die Neunjährige, die selbst Profi werden will.